Samsun\'da Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde havaya silahla ateş açan şüpheliyi polis yakalandı.

Yukarı Engiz Mahallesi Hızar Değirmeni Caddesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havaya ateş ettiğini belirlediği şüpheli İ.A'nın (45) üst aramasında ruhsatlı tabanca ve 27 mermi ile 3 boş kovan ele geçirdi.

Polis, şüpheliyi işlemleri için emniyete götürdü.