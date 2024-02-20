Samsun'da hemşire, Alper Gezeravcı'nın annesine vermek için kilim dokuma tekniği ile Türk bayrağı yaptı
SAMSUN - Samsun'da görev yapan bir hemşire Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın annesine vermek için kilim dokuma tekniği ile 18 günde Türk bayrağı yaptı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan Halı Kilim Kursu'na giden Yasemin Ateş Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda geçirdiği süre boyunca kilim dokuma tekniği ile Türk bayrağı yaptı. Hemşire olmasından dolayı kimi zaman kursta kimi zamanda tezgahını eve götürerek dokuma yapan Yasemin Ateş, Türk bayrağını bitirmeyi başardı. Yaptığı bayrağı çerçeveleten Yasemin Ateş, eserini Astronot Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı'ya gönderecek.
"Türk bayrağı dalgalanırken hep duygulu izlemiştim"
Süreci anlatan Yasemin Ateş, "Bu Türk bayrağını yapmaya amaçlarken mevcut olarak kursa devam etmekteydim. Elimdeki normal çalışmam bittiğinde, ne yapsam diye düşündüğüm hafta Alper Gezeravcı'nın uzaya gideceği haftaydı. Bende onun annesine iletme niyetiyle Türk bayrağına başladım. Ben çocuklarımın hep milli bir sporcu olmasını çok hayal etmiştim. Türk bayrağı dalgalanırken hep duygulu izlemiştim. Nedense Alper Gezeravcı ile aynı yaşlarda olmama rağmen onun annesinin yerinde hissettim kendimi. Sanki o çocuk benim çocuğum olsaydı nasıl hissederdim diye hissettiğim için belki proje aklıma geldi. Bu duyguları onun adına hissettim. Tamamladım ve emanet yerine ulaşmayı bekliyor. Yaparken kilim tekniği ile çalıştım. Üzerinde keçe çalışması ile hilal ve yıldızı tamamladık. Son hafta Alper Gezeravcı'nın biraz daha geç geleceğini sanıyordum. Yetiştirebilmek için nöbetten çıktıktan sonra tezgahımı eve götürdüm. Evde de çalıştım. Bu süreç gece gündüz devam etti. İnşallah yerine ulaşacak" dedi.
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