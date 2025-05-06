Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekiplerince, Atakum ilçesinde bulunan bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

Ekipler, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "mala zarar verme" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, E.T, A.B., M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.