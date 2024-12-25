Samsun'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

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Samsun'da iki marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde iki marketten yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde gıda malzemesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, zanlıların hırsızlık için Kırıkkale'den geldiklerini tespit etti.

Ahulu mevkisinde baraj göleti kenarına çadır kuran şüpheliler Sevda P. (23), S.P. (16), S.K. (15) ve S.P. (12) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çadırda yapılan aramada bulunan gıda malzemesine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sevda P, S.P. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

S.P. (12) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden S.K'nin hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 4 farklı dosya kapsamında arandığı tespit edildi.