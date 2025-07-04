Samsun'da İki Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. ile 8 yıl 6 ay 24 gün hapis cezası olan A.G'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.