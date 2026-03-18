Samsun\'da İlk \'Astorya\' Açılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve izleyicilere gerçek bir uçuş hissi yaşatmayı hedefleyen Astorya, 27 Mart'ta hizmete girecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin vizyon projeleri arasında yer alan, tamamen yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen projenin hazırlıklarında sona gelindiği belirtildi.

Astorya adı ile hizmete girecek projenin Flying Theater ileri teknolojisi ve çoklu duyusal efektleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacağını vurgulanan açıklamada, "Astorya, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Yüksek çözünürlüklü kubbe ekranı, ileri teknolojili hareketli platformu ve rüzgar, koku, su buharı gibi çoklu duyusal efektleriyle Astorya, izleyicilere gerçek bir uçuş hissi yaşatmayı ve kültür turizmine önemli katkılar sunması bekleniyor. Kente yeni sosyal alanlar kazandırmak, gençlerin, çocukların ve ailelerin sosyal yaşamına renk katmak ve etkinlik alanlarını artırmak adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olarak Flying Theater projesi Astorya'yı Samsun'a kazandırdı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Astorya'da ziyaretçilerin kendilerini gökyüzünden süzülen bir yolculuğun içinde hissedeceğini aktardı.

Astorya'da çalışmalarını tamamladıklarını, 27 Mart'ta hizmete açacaklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Astorya, teknolojik altyapısı ve modern tasarımı ile muhteşem bir eğlence ve turizm merkezi olacak. Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebileceği modern sosyal alanlar oluşturma hedefimize Astorya ile de önemli bir katkı sunmuş olacağız. Türkiye'de ilk kez Samsun'da hayata geçen projemiz şehrimize gelen misafirlerimizin de ilgisini çekecek. Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek ve Samsun'umuzun eğlence turizmine katkı sağlayacak Astorya'nın bölgemize, şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."