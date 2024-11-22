Samsun'da İnşaatta Başına Kalas Düşen Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da İnşaatta Başına Kalas Düşen Genç Ağır Yaralandı

Samsun\'da İnşaatta Başına Kalas Düşen Genç Ağır Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat alanında başına kalas düşen 15 yaşındaki E.Ö., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.11.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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SAMSUN'da inşaattan başına kalas düşen E.Ö. (15), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatepe Mahallesi 3514'üncü Sokak'ta meydana geldi. E.Ö., babası B.Ö. ile inşaatta çalışan ağabeyi E.Ö.'nün yanına gitti. Bu sırada kardeş E.Ö.'nün başına inşaattan kalas düştü. Çığlıkları duyan işçiler, kendi imkanlarıyla E.Ö.'yü özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan E.Ö. tedavi alınırken, olay yerinde polisin yaptığı incelemede kalasa rastlanmadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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