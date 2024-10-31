Samsun'un merkez Atakum ilçesinde inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
Cami Mahallesi'nde villa inşaatının ikinci katında çalışan inşaat işçisi Servet A. (25), merdivenlerde dengesini kaybederek mesai arkadaşı Seyit K'nin (22) üzerine düştü.
Birlikte merdivenden düşen işçiler yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da İnşaatta Düşme Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?