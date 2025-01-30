Samsun'da İzinsiz Çakar Cezası: 276 Bin TL

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Samsun'da, izinsiz çakar tertibatı bulunan aracın sürücüsü ile sahibine toplam 276 bin 344 lira para cezası uygulandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu.

Sürücü T.D. ile aracın sahibine yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 138 bin 172'şer lira para cezası kesildi, araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Aracın çakar lamba tertibatı söküldü, sürücünün ehliyetine 30 günlüğüne el konuldu.