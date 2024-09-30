Samsun\'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 elektronik sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satışı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 100 elektronik sigara ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.S. (29) emniyete götürüldü.