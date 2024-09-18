Samsun\'da Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda R.U. (41) ve E.B. (40) kullandıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Operasyonda, matkap, 12 matkap ucu, 4 uzatma kablosu ile 2 patlamış fünyeye el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.
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