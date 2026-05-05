Samsun\'da Kaçak Sigara İmalathanesi Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde kiraladığı ikameti kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen eve operasyon gerçekleştirildi.
Adreste yapılan aramada 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 275 kilogram kaçak tütün, 760 kaçak sigara ve 50 kesilmiş makaron bandrolü ele geçirildi.
Operasyonda, kiraladığı evde kaçak sigara imalatı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
