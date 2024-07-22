Samsun'da Kaçak Yollarla Giren 5 Suriyeli Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Yollarla Giren 5 Suriyeli Yakalandı

Samsun\'da Kaçak Yollarla Giren 5 Suriyeli Yakalandı

Samsun'un Ladik ilçesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 5 Suriye uyruklu kişi yakalandı. Suriyelileri taşıyan ve organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Suriyelilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

22.07.2024 22:49
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Samsun'un Ladik ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı Şıhlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde 01 MA 0031 plakalı aracı durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçtaki Suriye uyruklu 5 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Suriyelileri, Tokat'ın Erbaa ilçesinden Samsun'un Bafra ilçesine götüren ve organizatör olduğu değerlendirilen F.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen F.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suriyelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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