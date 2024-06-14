Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Y.Ö'ye ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 12 bin boş, 11 bin 500 doldurulmuş makaron, 62,5 kilogram tütün, 3 elektronik ve 4 manuel tütün sarma makinesi ile boş kutular ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

14.06.2024 15:07
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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.Ö'ye ait ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 12 bin boş, 11 bin 500 de doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 62,5 kilogram tütün, 3 elektronik, 4 de manuel tütün sarma makinesi ve boş kutular ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Y.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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