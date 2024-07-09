Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Kardeş Gözaltına Alındı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda biri kadın 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bir ikamette makaron (filtreli sigara kağıdı) imalatı yapıldığına ilişkin çalışma başlattı.

Liman Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin doldurulmuş, ?14 bin 800 de bandrolsüz makaron, ?2 manuel sigara sarma makinesi, ?2 elektrikli sigara sarma makinesi ile ?42 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda Y.T. (31) isimli kadın ile kardeşi Y.T. (27) gözaltına alındı.