Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, polis ekipleri tarafından takip edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Irak uyruklu 2 kişi, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi görevlilerine teslim edildi.

08.05.2024 16:08
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu uygulama noktasında takip edilen bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Yabancı Uyruklu Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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