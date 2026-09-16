Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda bir araçta 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adresteki araçta yapılan aramada 1 ton 122 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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