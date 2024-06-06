Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal kesimlerde bulunan evlerde makaron doldurarak pazarlayan şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Yaklaşık 8 ay süren takibin ardından yapılan operasyonda, 133 bin 380 doldurulmuş makaron, 211 bin 600 boş makaron, 950 boş sigara kutusu, 18 elektronik sigara ve diğer kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

06.06.2024 16:35
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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal kesimlerde bulunan evlerde oluşturulan atölyelerde makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurarak pazarladıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İlkadım, Tekkeköy, Vezirköprü, Ladik, Havza ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 133 bin 380 doldurulmuş, 211 bin 600 boş makaron, 950 boş sigara kutusu, 18 elektronik sigara, 10 elektrikli sigara sarma makinesi, 115 manuel sigara sarma makinesi, 8 kompresör, 303 TAPDK bandrolü, 396 kilogram kıyılmış tütün, terazi ve satışlarının tutulduğu defter ele geçirdi.

Operasyonda 16 şüpheli, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 16 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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