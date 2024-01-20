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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde kaçak içki üretip satan M.B'nin iş yerinde yapılan aramada çeşitli miktarda sentetik ecza hapı, etil alkol, sahte içki ve içki yapım kitleri ele geçirildi. Ayrıca İlkadım ve Canik ilçelerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı akıllı cep telefonları, adaptörler, şarj kablosu, bandrol boş makaronlar, doldurulmuş makaronlar, el yapımı içki ve elektronik sigara bulundu. Operasyonlar sonucunda toplamda 10 zanlı gözaltına alındı.

Samsun\'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
20.01.2024 - 14:47,
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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B'nin İlkadım ilçesindeki iş yerinde kaçak içki üretip sattığı bilgisine ulaştı.

M.B'nin iş yerinde yapılan aramada 39 sentetik ecza hapı, 36 litre etil alkol, 3 litre sahte içki, 42 içki kiti,

21 anason aroması kiti ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 41 gümrük kaçağı adaptör, 38 gümrük kaçağı şarj kablosu, 30 bin bandrolü boş makaron, 1400 doldurulmuş makaron, 1 litrelik 31 etil alkol, 3,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı yakalandı.

KOM Şube ekiplerince yürütülen operasyonda da İlkadım ilçesinde bir adreste 62 gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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