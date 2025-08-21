Samsun\'da Kadın Kaza Kurbanı Oldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı A.K. (47) adlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolu üzerinde Çarşamba ilçesi Dalbahçe mevkisinde meydana geldi. Ordu yönüne giden H.K.B. (23) yönetimindeki 61 EK 214 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen A.K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan A.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.