Samsun'da Kadınlara Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Samsun'da Kadınlara Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

Samsun\'da Kadınlara Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı personeli tarafından Salur Mahallesi'nde eğitim düzenlendi. Eğitimde, çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilebilmesi için annelerin duyarlılığının önemi vurgulandı ve katılımcılara broşürler dağıtıldı.

13.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kadınlara yönelik, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Ladik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı personeli tarafından proje kapsamında Salur Mahallesi'nde eğitim düzenlendi.

Ladik 80. Yıl Ortaokulu toplantı salonundaki eğitimde, çocuk ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçilebilmesi için annelerin duyarlılığının önem taşıdığı belirtildi.

Jandarma personeli, eğitime katılan annelere konuyla ilgili broşür de dağıttı.

Kaynak: AA

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