Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Samsun\'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde Akbey Sipahi (76) yönetimindeki otomobil, İlkay Yaman'ın (25) kullandığı kamyonete çarparak durdu. Sürücü, direksiyon başında baygın halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07.02.2024 19:53
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Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Akbey Sipahi (76) yönetimindeki 55 NL 148 plakalı otomobil, Hacınabi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, İlkay Yaman'ın (25) kullandığı 55 NT 459 plakalı kamyonete çarparak durdu.

Otomobil sürücüsünü direksiyon başında baygın görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibince, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılan sürücünün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sipahi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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