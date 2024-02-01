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Samsun Bafra'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun Bafra\'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Esençay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Oğuzhan T. tarafından kullanılan otomobil ile Musa Ö. tarafından kullanılan kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

01.02.2024 14:07
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Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Esençay Mahallesi'nde Oğuzhan T'nin (25) kullandığı 55 JL 351 plakalı otomobille Musa Ö. (49) idaresindeki 55 NZ 858 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan Ahmet K. (25), Ayhan Ç. (31), Bayram K. (36) ve Şengül Ö. (48), 112 Acil Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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