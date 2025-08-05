Samsun\'da Kan Bağışı Kampanyası Hazırlıkları

Samsun Valiliğinin himayelerinde başlatılacak olan "Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun Hedef 1919" kan bağışı kampanyası için hazırlık toplantısı düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıda, "Sen de Kızılay'a kan bağışı yap, üç kişiye umut, doğaya üç fidan armağan et. Bir bağışla iki iyilik; hastaya kan, ormana can." mottosuyla başlatılacak kampanya için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, yaptığı sunumda söz konusu kampanyanın Cumhuriyet Meydanı'nda 18-24 Ağustos tarihleri arasında düzenleneceğini ve 1919 ünite kan bağışı toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, kampanyada günlük 350-400 ünite kan bağışı alabilecek bir hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Bizim bölge ihtiyacımızın her daim karşılanabilir olması için günlük 350-400 ünite kan bağışı almamız lazım. Kan miatlı ürün olduğu için bir anda çok fazla değil bunun sürdürülebilir kılınması adına kampanyamızı bir haftaya yaydık ki tüm vatandaşlar, kurumlar çalışanlarını herhangi bir iş akışında da aksaklığa mahal vermemek adına düzenli olarak yürütebilsin." dedi.

Kampanya süresince vatandaşlara korbonmonoksit taraması ile boy, kilo ölçümleri yapılacağını dile getiren Yıldırım, hayırseverlerin desteğiyle kan bağışı yapan insanlara çeşitli ikramlarda bulunacaklarını belirtti.

Yıldırım, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, kurumlar ile tüm paydaşların kampanyaya çeşitli destekler sunacaklarını, Vali Tavlı'nın da kampanyayı bir videoyla duyurma konusunda destek olacağını, aynı videoları Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile milletvekillerinin de yapacağını dile getirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da Türk Kızılay'ın her zaman kan ihtiyacında vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek kampanyaya destek vereceklerini vurguladı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, kurum müdürleri ile ilgililer katıldı.