Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladı.
Kalkancı Mahallesi'nde S.Y. (54) ile kardeşi R.Y. (42) arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y, kardeşi R.Y'yi bıçakla kol ve bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
S.Y. ise polislerce gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kardeş Kavgası: Bir Kişi Kardeşini Bıçakla Yaraladı - Son Dakika
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