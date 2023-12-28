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Samsun'da kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kavgada bıçakla bir kişi öldürüldü, bir kişi de yaralandı. Kavga, akraba oldukları öğrenilen Semih A. ve Ersin K. arasında çıktı. Ersin K, bıçakla Semih A'yı öldürdü ve Semih A'nın babasını da yaraladı. Şüpheli Ersin K, polise teslim oldu ve tutuklandı.

Samsun\'da kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı
28.12.2023 - 19:39,
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Samsun'un Bafra ilçesinde kavgada bıçakla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta bir ikamette akraba oldukları öğrenilen Semih A. (22) ile Ersin K. arasında tartışma çıktı.

Dışarı taşan olayda Ersin K, bıçakla Semih A'yı göğsü ve sırtından, kavgayı ayırmaya çalışan Semih A'nın babası H.A'yı (63) da elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Semih A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Ersin K, bir süre sonra Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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