Samsun\'da küfürleşme sonrası bacağından vurulan şüpheli gözaltına alındı

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde küfürleşme sonrası konuşmak için yanına çağırdığı husumetlisini bacağından tabancayla vurup yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 4 Temmuz'da İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde iki sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre; F.D. (29), telefonda küfürleştiği Ü.A.'yı (30) konuşmak için mahalleye çağırdı. Buraya giden ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.D., Ü.A.'yı sağ dizinden tabancayla vurarak yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi dün yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.