Samsun'da Kültür Yolu Festivali Konserinde Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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Samsun'da Kültür Yolu Festivali Konserinde Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi

Samsun\'da Kültür Yolu Festivali Konserinde Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi

Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali etkinlikleri sırasında Batı Park'ta gerçekleşen konserde görevli polis memuru Sadık Döngek, yaşanan arbedeye müdahale ederken kalp krizi geçirdi. Olayın ardından Döngek, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Öte yandan, bazı internet sitelerinde yer alan 'Samsun'da Kültür Yolu Festivali Buray konserinde polis bıçaklandı' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

10.06.2024 01:39
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Samsun'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi altına alındı.

Batı Park'ta sahne alan sanatçı Buray'ın konserinde görevli polis memuru Sadık Döngek (40), etkinlikte yaşanan arbedeye müdahale sırasında fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Döngek, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Koroner anjiyo yapılan Döngek'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bazı internet sitelerinde "Samsun'da Kültür Yolu Festivali Buray konserinde polis bıçaklandı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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