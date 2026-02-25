Samsun'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi H.K. (68) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira para cezası kesti."
Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 10 bin liraya da el konuldu.
