Samsun'da kumar operasyonu: 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası - Son Dakika
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Samsun'da kumar operasyonu: 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası

Samsun\'da kumar operasyonu: 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi ve çeşitli suçlardan dolayı cezai işlem uyguladı.

22.08.2024 13:19
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba ilçesinde 9 amir ve 58 polis memurunun katılımıyla umuma açık iş yerlerine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 5'i alkollü 12 iş yerini kontrol etti, 708 kişi, 254 araç ve 17 motosiklet sorgulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan bir iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, kumar oynayan 7 kişiye toplam 44 bin 975 lira para cezası verdi.

Canlı müzik yayını izin belgesi olmadığı halde müzik yayını yaptığı tespit edilen 2 iş yeri hakkında tutanak tutan ekipler, 2 iş yerine de sigara içildiği için ceza yazdı.

Uygulamada, 4 araç trafikten men edildi, 12 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, ??1 alkollü sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Denetim ve uygulamalarda, bir miktar esrar maddesi, ruhsatsız av tüfeği ile 4 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA

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