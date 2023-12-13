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Samsun'da "Mercek Operasyonu"nda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da "Mercek Operasyonu"nda 8 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da "Mercek Operasyonu"nda 8 kişi yakalandı
13.12.2023 - 20:46,
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

"Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ- JASAT Mercek Operasyonu" kapsamında Bafra Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri arananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve satın almak, kadına karşı basit yaralama, nafaka hükümlerine uymamak, suç eşyası satın almak ve kabul edilmesi suçlarından aranan şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda E.S. (44), O.K. (69), M.D. (21), E.A. (29), Ş.A. (20), M.Y. (54), İ.K. (28) ve B.M. (42) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da "Mercek Operasyonu"nda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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