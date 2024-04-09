Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Uslu idaresindeki 55 ADG 475 plakalı motosiklet, Medrese Mahallesi mevkisinde Alihan Çoruhlu'nun kullandığı 05 ABC 984 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Uslu, yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun Havza'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata inşaat demirinden, yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunda kısıtlama getirildiğini açıkladı. Kısıtlama kararı, ateşkes olana kadar yürürlükte kalacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinilen açıklamada, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları başladıktan sonra Gazze'ye ve Gazze halkının yardımına koştuğu belirtildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 9 Nisan'dan itibaren, ilk aşamada 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldığını duyurdu.
Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramın anlam ve önemine ilişkin duygularını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramın anlam ve önemine ilişkin duygularını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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