Samsun Havza\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Aydın Ticaret Borsası Personelleriyle Bayramlaştı

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramın anlam ve önemine ilişkin duygularını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.