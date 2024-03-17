Samsun\'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çay Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı'nda B.K. (22) idaresindeki 07 GNA 79 plakalı motosiklet devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Karabük'te bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynatan kişiye işlem yaparken, 2 kişiye toplamda 12 bin 850 lira idari para cezası kesti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirterek, enerjilerinin olmadığını ve güçlerinin neredeyse olmadığını söyledi. İkinci yarıda ise biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini düşündüğünü ifade etti. Gisdol, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncularının uzun süredir dinlenemediğini ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Belçika Başbakanı ve diğer liderler İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto edildi.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, savaşın tüm amaçlarına ulaşmadan durdurulmasının İsrail'in savaşı kaybettiği anlamına geleceğini belirtti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırma planı eleştiriler alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı sloganlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Özel, Erdoğan'ın gözaltına aldırdığı staj mağdurları ve çıraklık mağdurlarıyla birlikte mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca EYT mağduriyetinin de gündemlerinde olduğunu vurguladı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın vefanın şehri olduğunu ve eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP ile DEM Parti arasında gizli bir iş birliği olduğunu iddia eden Erdoğan, bu partilerin şehirleri belediye meclislerini paylaştığını ve AK Parti'ye karşı birlikte hareket ettiklerini söyledi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazandıktan sonra futbolcular ve teknik heyet taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Carlos Vinicius da galibiyet golünü atan futbolcu olarak taraftarlara 3'lü çektirdi.
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