Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Motosiklet-Minibüs Kazası: 1 Ölü, Şoför Tutuklandı

17.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, şoför tutuklandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazada gözaltına alınan şoför Volkan D., tutuklandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Volkan D.'nin kontrolündeki minibüs ile aynı istikamette seyreden A.C.F.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklette bulunan Arda Can'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan A.C.F. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Volkan D., bugün işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Samsun, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:20:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.