Samsun'da Motosikletli Acil Sağlık Ekibi - Son Dakika
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Samsun'da Motosikletli Acil Sağlık Ekibi

03.07.2026 15:38
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Samsun'da, trafiğe kapalı alanlarda hızlı müdahale için motosikletli sağlık ekibi kuruldu.

Samsun'da trafiğin yoğun olduğu ve araç girişine kapalı alanlardaki vakalara ulaşacak motosikletli 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahaleyi vakit kaybetmeden yapacak.

Samsun Sağlık Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında boğulma ve kalp krizi vakalarına hızla müdahale edebilmek için Atakum sahil bandında motosikletli sağlık ekibi oluşturdu.

Motosikletli sağlık ekibi, ambulansın giremeyeceği, trafiğin yoğun ve kapalı olduğu yollar ile dar sokaklar gibi yerlerde dakikalar içinde hastalara ulaşacak.

Ekipler, her türlü medikal ve travma vakasının yanı sıra mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle artan sıcak çarpması vakalarına da ilk yardım hizmeti verecek.

Motosikletli sağlık ekibi, Atakum Çobanlı İskelesi'nde kalp krizi geçiren bir kişiye müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği kalp krizi geçiren hasta için trafiğe kapalı alana gelen motosikletli sağlık ekibi, tıbbi müdahaleyi yaptıktan sonra hastayı ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna gönderdi.

Motosikletli sağlık ekibi 24 saat görev yapıyor

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulması amacıyla motosikletli sağlık birimi oluşturduklarını söyledi.

Motosikletli sağlık biriminin 1 Temmuz itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başladığını belirten Uras, "Samsun'da yaz aylarında sahilde trafik yoğunluğu oluyor. Bazı mesire alanlarında, organizasyonlarda, konser gibi farklı etkinliklerde yoğunluk oluyor. Trafikte yoğunluk olduğu için ambulansların vakaya ulaşma süresi uzuyor. Hastaya kritik müdahale sürecindeki altın dakikalarda hızlı şekilde müdahalede bulunmayı istiyoruz." dedi.

Motosikletli sağlık ekibinin 2 kişiden oluştuğuna işaret eden Uras, şöyle devam etti:

"Mesela kalple alakalı sıkıntısı olan hasta için motosiklet ambulansımızda otomatik şoklama cihazı var, onunla müdahale ediliyor. İlk müdahalede kullandığımız tıbbi aletler var. Gerekirse entübasyon dediğimiz, dışarıdan solunum desteği sağlık personeli tarafından sağlanıyor. İlk müdahalede kullanılan ilaçlar var. Buradaki asıl maksat, vakaya bir an önce müdahalede bulunup hastanın sağlığını korumasını sağlamak, ambulans gelene kadar müdahalesini hızlandırmak. Atakum sahilinde motosiklet ambulansımız mobil şekilde hizmet verecek."

Uras, Samsun Valiliğinin desteğiyle yakın zamanda 2 motosiklet ambulans daha alınacağını dile getirerek, "Şehrin trafik yoğunluğunun olduğu günlerde mobil ekiplerimiz o bölgelerde konuşlandırılacak, vakaya hızlı şekilde intikal etmeleri sağlanacak." diye konuştu.

"Motosiklette acil yardım adına düşündüğünüz her şey mevcut"

Tatbikata katılan paramedik Cevat Türedi ise trafikte motosikletli sağlık ekibinin ambulanstan çok daha hızlı şekilde olay yerine intikal ettiğini vurguladı.

Sahil şeridinde çok fazla trafik olduğunu aktaran Türedi, "Trafikte hareket kabiliyetimiz motosiklet ambulans olarak çok iyi oluyor. Motosiklette bütün ekipmanlarımız, acil yardım adına düşündüğünüz her şey mevcut. İlk müdahalesini yapıyoruz hastaya. Sonrasında götürülmesi gerekiyorsa ek ekip olarak ambulansımızı çağırıyoruz. Bu, zincir halinde hastane ayağına kadar devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Motosikletli Acil Sağlık Ekibi - Son Dakika

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