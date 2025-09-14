Samsun'da Nakliyat Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Samsun'da Nakliyat Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi

14.09.2025 15:29
Samsun'da nakliye aracında 53 bin 760 sentetik hap ve uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

SAMSUN'da nakliye aracının kasasındaki bulaşık makinesinde 53 bin 760 sentetik hap ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda C.A.'ya (43) ait nakliye aracı takibe alındı. Ekipler, aracı Havza'da durdurdu. Narkotik köpeği Tony'nin kasaya tepki vermesi üzerine eşyalar tek tek kontrol edildi. Açılan bulaşık makinesinde 53 bin 760 sentetik hap ile yaklaşık 100 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilen 1 kilogram fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi. Sürücü C.A. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

