Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan "Narko Alan" uygulamasında, durdurulan 5 araçta, 4 silah ve radar tespit cihazı ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yaptıkları "Narko Alan" uygulamasında, şüphelendikleri 5 aracı durdurdu.
Araçlardaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 70 mermi, bıçak ve radar tespit cihazı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Narko Alan Uygulaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?