Samsun\'da Narkotik Dedektör Köpeğin Yardımıyla Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Samsun'da bir tırda yapılan aramada, "Hektor" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve İstihbarat şubeleri ile Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Samsun'a tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesindeki polis uygulama noktasında M.S'nin (35) kullandığı tırı durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeği "Hektor" ile yapılan aramada, kupa kısmında 1219 gram sentetik uyuşturucu ile 2 bin 744 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Sürücü M.S. ekiplerce gözaltına alındı.