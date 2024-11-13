Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında 6 şüpheli yakalandı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, "Narko Alan" uygulaması kapsamında yol kontrolü gerçekleştirildi.
Araçlardaki aramalarda, 256 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 47 tabanca fişeği ve radar tespit cihazı ele geçirildi.
Uygulamada 6 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Narkotik Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?