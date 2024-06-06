Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 22 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 22 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Samsun\'un Tekkeköy ilçesinde 22 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 6 yıldır Okullararası Atık Yağ Toplama Kampanyası düzenleniyor. Bu yıl yapılan kampanyada 592 kilogramla en fazla atık yağı toplayan Atatürk İlkokulu ödüllendirildi. Bugüne kadar toplam 22 ton bitkisel atık yağ toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçildi.

06.06.2024 13:38
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen Okullararası Atık Yağ Toplama Kampanyası kapsamında 6 yılda 22 ton atık yağ, geri dönüşüme kazandırıldı.

Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 6 yıldır Okullararası Atık Yağ Toplama Kampanyası gerçekleştiriliyor.

Kampanya kapsamında bu yıl düzenlenen yarışmada 592 kilogramla en fazla atık yağı toplayan Atatürk İlkokulu'na yazıcı, en fazla atık yağ getiren 15 öğrenciye bisiklet ya da tablet, 6 öğrenciye de Samsunspor forması hediye edildi.

Tekkeköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli Büşra Aşkın, belediye binasında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Dünya Çevre Haftası'nda Tekkeköy Belediyesi olarak çevreye fayda sağlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kampanyaya okullarda geri dönüşüm konusunu eğitim vererek başladıklarını belirten Aşkın, "Bugüne kadar yaklaşık 6 bin öğrenciye eğitim verdik. Eğitimlerde atık yağın zararlarına da değindik. Bitkisel atık yağların su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu, 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini anlattık. Hemen ardından bitkisel atık yağ toplama yarışmamızı başlatarak geri dönüşümünü sağladık. Bugüne kadar toplam 22 ton bitkisel atık yağ toplayarak önemli bir çevre kirliliğinin önüne geçmiş olduk. Bu yağların geri dönüştürülmesine katkı veren tüm öğrenci kardeşlerini gönülden tebrik ederim." dedi.

Tekkeköy Belediye Meclisi Başkanı Aydın Çift ise Tekkeköy'de sanayileşmenin ortaya çıkardığı ciddi olumsuzluklar yaşandığını dile getirerek, çevre bilincinin güncel tutulması gerektiğini kaydetti.

Programa Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Mustafa Candal, Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 22 ton atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

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