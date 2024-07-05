Samsun'da Operasyonda Hint Keneviri Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda, çatı katında saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ikametin çatı katında saksılara dikilmiş 41 kök Hint keneviri ile 12,25 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi S.K. (46) emniyete götürüldü.
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