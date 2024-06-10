Samsun'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Samsun'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Samsun\'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Samsun Valiliği, il sınırları içindeki ormanlık alanlara giriş yasağının 31 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artacak sıcaklık değerleri ve oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararın uygulanacağı belirtildi. Yasağa uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı vurgulandı. Sahipsiz hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların ilgili kuruluşlara bildirimde bulunarak izin alması kaydıyla ormanlık alanlara girebileceği ifade edildi. Ayrıca piknik ve mesire yerleri işleticilerinin de orman yangınlarına karşı tedbirler alacakları ve dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yanıcı maddeleri kullanmamaları gerektiği belirtildi. Orman alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak, ATV ve motosiklet kullanmak, bitki örtüsünü yakmak gibi faaliyetlerin de yasaklandığı açıklandı.

10.06.2024 23:55
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Samsun Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırı içindeki ormanlık alanlara giriş yasağının 31 Ekim'e kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değere sahip ormanlarımızı yangına karşı korumak için kararlar alınmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Samsun ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 10 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yasağa uymayanlar hakkında, adli ve idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahipsiz hayvanlarını beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanlık alanlara girip hayvanları besleyebilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşları tarafından kiraya verilen ilimizdeki piknik ve mesire yerleri işleticileri, orman idaresi ile yapmış oldukları sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri alacaklar ve piknik mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak yasaktır. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman içinde ATV ve motosiklet kullanmak yasaktır. Köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, ­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır."

Kaynak: AA

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