SAMSUN'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otobüs, yan yattı. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya giden Ünye Belediyesi'ne ait 52 AEE 917 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otobüs Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
