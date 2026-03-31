YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Samsun'da devrilen otobüsün İstanbul'daki FIRST Robotics Competition (FRC) 2026 adlı yarışmadan Ordu'ya dönen öğrencileri taşıdığı belirtildi. Kazada, sürücü Tuncay G. (39), yedek şoför Nusret Ö. (44), Ünye Fen Lisesi'nden A.M.E. (16), E.K. (20), Z.B.K. (17), M.H.Ö. (17), E.S.Ş. (17), K.M.E. (15), İ.S.Ö. (16), A.T.K. (16) ve A.Z.Ö. (16) isimli öğrenciler yaralandı. B.D. (64), F.S.M.C. (44), N.M.Ç. (49) ve Y.Ç. (44) isimli öğretmenler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bir öğrencinin kolunun koptuğu ve ağır yaralı olduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otobüs Kazası: Yaralılar Belirlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?