Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Samsun\'da Otomobil Çarpışması: 3\'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

22.04.2024 19:33
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Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Samsun Vezirköprü kara yolu Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda Samsun yönüne giden Erhan Şık (35) idaresindeki 55 AFB 047 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmak isteyen Begüm Bektaş (29) idaresindeki 34 EFU 625 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki Kazime (56), Miray (2) ve Nilüfer Bektaş (46) ile Nefes (5), Hatice (35) ve Ayşenaz Demircan (15) yaralandı. Araçta sıkışan Nilüfer Bektaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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