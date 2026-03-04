Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Sürücüleri öğrenilemeyen 34 NCZ 53 plakalı hafif ticari araç ile 55 EG 157 plakalı otomobil, Çinik Mahallesi Çinik Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araçlarda hasar oluştu.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, araçların çarpıştıktan sonra savrulduğu anlar yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Çarpışması Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?