Samsun'da otomobil çarptı: 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da otomobil çarptı: 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

Samsun\'da otomobil çarptı: 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, S.P'nin kullandığı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki A.B'ye çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

23.02.2024 08:57  Güncelleme: 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

S.P'nin (23) kullandığı 55 AEN 159 plakalı otomobil, Kemal Paşa Mahallesi Stad Caddesi'nde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan A.B, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil çarptı: 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:22:57. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil çarptı: 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement