Samsun\'da otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı

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Samsun'un Terme ilçesinde otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Ordu-Samsun kara yolunda Samsun istikametinde seyreden D.P. idaresindeki 55 AHZ 232 plakalı otomobil, Miliç mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile araçtan çıkan ve hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü, sağanak sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiğini belirtti.

Kaza sırasında evin su borusu patladı, bölgeye belediye ekipleri çağrıldı.