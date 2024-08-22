Samsun'da otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı

Samsun\'da otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil evin bahçesine devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

22.08.2024 11:19
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Samsun'un Terme ilçesinde otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Ordu-Samsun kara yolunda Samsun istikametinde seyreden D.P. idaresindeki 55 AHZ 232 plakalı otomobil, Miliç mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanları ile araçtan çıkan ve hafif sıyrıklarla kazayı atlatan sürücü, sağanak sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiğini belirtti.

Kaza sırasında evin su borusu patladı, bölgeye belediye ekipleri çağrıldı.

Kaynak: AA

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