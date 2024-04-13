Samsun\'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeki Aydemir (58) idaresindeki yabancı plakalı W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde önce refüje ardından beton bariyere çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan Orhan Köse (44), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydemir, kurtarılamadı.
Ağır yaralı olan Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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