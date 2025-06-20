Samsun'un Atakum ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Fuat E'nin (45) kullandığı 60 TY 277 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde beton bariyere çarptı.
Kazada Ferda E. (40), Mecbure Nisanur E. (21), Beyza Nur E. (13), Betül E. (17) ve Zeynep Erva E. (4) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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